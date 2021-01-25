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GeriFutbol Adana Demirspor’da Mehmet Akyüz’e kulüp bulması için izin verildi
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Futbol
ADANA (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor’da Mehmet Akyüz’e kulüp bulması için izin verildi

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Adana Demirspor’da Mehmet Akyüz’e kulüp bulması için izin verildi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, tecrübeli forvet Mehmet Akyüz’e kulüp bulması için izin verdiğini açıkladı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde Bursaspor’a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un başarılı forveti Mehmet Akyüz, Başkan Murat Sancak’tan takımdan ayrılmak için izin istedi.

Başkan Sancak da Akyüz’e kulüp bulması için izin verdiğini sosyal medya hesabından, “Ha bu arada gözünüz aydın, Mehmet Akyüz affını istedi. Kulüp bulması için izin verdim bilginize” ifadeleriyle açıkladı.

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