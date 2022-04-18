Adana Demirspor'da Mario Balotelli'den hakem tepkisi

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Instagram hesabından bacağının fotoğrafını paylaşan Mario Balotelli, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bacağının fotoğrafını paylaşan ve hakem kararlarını eleştiren Balotelli, "Süper Lig... Bana kırmızı kart göstermeniz oldukça prestijli, rakibe kart göstermemeye de devam edin. Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım." sözleriyle tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür mesajı da paylaşan İtalyan golcü, "Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Sizi temin ederim ki, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarımdan ve Adana Demirspor'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.