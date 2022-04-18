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Adana Demirspor'da Mario Balotelli'den hakem tepkisi

#Mario Balotelli#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirsporda Mario Balotelliden hakem tepkisi

Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı karta dair sitem dolu bir paylaşım yaptı.

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Instagram hesabından bacağının fotoğrafını paylaşan Mario Balotelli, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bacağının fotoğrafını paylaşan ve hakem kararlarını eleştiren Balotelli, "Süper Lig... Bana kırmızı kart göstermeniz oldukça prestijli, rakibe kart göstermemeye de devam edin. Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım." sözleriyle tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür mesajı da paylaşan İtalyan golcü, "Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Sizi temin ederim ki, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarımdan ve Adana Demirspor'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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#Mario Balotelli#Adana Demirspor#Süper Lig

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