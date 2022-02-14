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Adana Demirspor'da kaleci belirsizliği, Beşiktaş'ın orta sahasında kritik eksikler! Öne çıkan iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Adana Demirsporda kaleci belirsizliği, Beşiktaşın orta sahasında kritik eksikler Öne çıkan iddaa...

Son haftalarda aldığı beraberliklerle dikkat çeken Beşiktaş, üst üste galibiyetler alıp ligde 3. sıraya kadar tırmanan Adana Demirspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

ADANA DEMİRSPOR

Konyaspor yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor engellerini bol gollü galibiyetlerle geçen Adana Demirspor, 40 puan ve averajla ligin 3. sırasında yer alıyor.

Tarık Çamdal ve Simon Deli sakat, ara transferin son saatlerinde kadroya katılan Loic Remy henüz hazır değil.

Rize deplasmanında sakatlanıp kenara gelen Arijanet Muric kafasında koruyucu kask ile antrenmanlarda boy gösterdi, durumu maç saati netlik kazanacak.

TD Vincenzo Montella'nın Beşiktaş'a karşı İstanbul'daki maçta sonradan oyuna girip 1 gol ve 1 asistle 1 puanı getiren Mario Balotelli'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. İtalyan yıldız hafta arası Alanyaspor'la oynanan kupa maçında kadroda değildi...

Stoperde "Samet & Rassoul" ikilisini izleyeceğiz. Sağ açıkta Yunus Akgün, sol açıkta Matias Vargas olacak.

BEŞİKTAŞ

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Son 5 maçın 3'ünde beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Adana deplasmanına 6 eksikle gitti.

Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic kamp kadrosuna alınmadı.

TD Önder Karaveli, Göztepe'yle oynadıkları kupa maçında olduğu gibi, sağ bekte Kerem Kalafat'a görev verecek.

Orta üçlüde "Necip, Atiba, Alex Teixeira" göreceğiz. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin olacak.

Bir kez daha gole en yakın isim olarak Michy Batshuayi forma giyecek. Belçikalı yıldız son 9 lig maçında 9 gol katkısı (5 gol - 4 asist) yaptı.

Adana Demirsporda kaleci belirsizliği, Beşiktaşın orta sahasında kritik eksikler Öne çıkan iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor'un oynadığı son 8 resmi maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 9 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Adana Demirspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,54 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,63'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,67 iken Misli.com'da 1,76!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

%28'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor...

%16'lık kesim ise "Adana Demirspor kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve ev sahibinin kazanmasını bekliyor.

Herkes Misli.com'da sen neredesin? SÜPER ORAN Misli.com'da, hemen üye ol...

Adana Demirsporda kaleci belirsizliği, Beşiktaşın orta sahasında kritik eksikler Öne çıkan iddaa...

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Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin Manchester City günlerinden! Omzuyla attığı golü hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

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