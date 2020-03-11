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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Adana Demirspor'da kadro dışı!

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Adana Demirspor'da kadro dışı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da stoper Joher Khadim Rassoul, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Adana Demirspor kulübü yaptığı açıklama ile Joher Khadim Rassoul'ün süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

Kulüp başkanı Murat Sancak'ın, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmemesi ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle Senegalli stoper Rassoul'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede de aynı tavırları sergileyen Rassoul'ün, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

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