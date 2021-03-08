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GeriFutbol Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesi feshedildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesi feshedildi

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Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde takımımıza katılan İsmail Aissati'nin sözleşmesi, ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

 

Adana Demirsporda İsmail Aissatinin sözleşmesi feshedildi

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