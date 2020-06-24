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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 18:48,Son Güncelleme:

Adana Demirspor’da hedef Giresun galibiyeti

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Adana Demirspor’da hedef Giresun galibiyeti
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Geçtiğimiz hafta kendi evinde Osmanlısporu 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup ederek TFF 1inci Ligde 3üncü sıraya yükselen Adana Demirsporda yüzler gülüyor.

TFF 1inci Ligin 30uncu haftasında evinde Giresunsporu ağırlayacak olan Adana Demirsporda teknik direktör Cüneyt Dumlupınar açıklamalarda bulundu.

Dumlupınar, "Takım ruhunu sahaya yansıtan takımıma teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Giresunspor karşılaşması var. Her maça final olarak bakıyoruz. Ve ilk önceliklimiz Giresunsporu mağlup etmek. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.

Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak ise açıklamasında, "En büyük desteğimiz taraftarımız. Onlar tribünde olmadığı zaman eksik oluyoruz. Ama biliyoruz ki her zaman bizim yanımızdalar. Dualarını eksik etmesinler. Bu takım bu sene Süper Lige çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

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