Adana Demirspor’da hedef Giresun galibiyeti

TFF 1inci Ligin 30uncu haftasında evinde Giresunsporu ağırlayacak olan Adana Demirsporda teknik direktör Cüneyt Dumlupınar açıklamalarda bulundu.

Dumlupınar, "Takım ruhunu sahaya yansıtan takımıma teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Giresunspor karşılaşması var. Her maça final olarak bakıyoruz. Ve ilk önceliklimiz Giresunsporu mağlup etmek. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.



Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak ise açıklamasında, "En büyük desteğimiz taraftarımız. Onlar tribünde olmadığı zaman eksik oluyoruz. Ama biliyoruz ki her zaman bizim yanımızdalar. Dualarını eksik etmesinler. Bu takım bu sene Süper Lige çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.