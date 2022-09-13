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Adana Demirspor'da Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba'dan Belhanda ve Onyekuru sözleri

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#Adana Demirspor#Emre Akbaba#Trabzonspor
Adana Demirsporda Galatasaraydan transfer edilen Emre Akbabadan Belhanda ve Onyekuru sözleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 00:11

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da Galatasaray'dan transfer edilen ve ilk maçına çıkan Emre Akbaba maçı değerlendirdi.

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Adana Demirspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Akbaba, 3-2 kazandıkları ve ilk 11'de çıktığı Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Hocama teşekkür ederim, beni gelir gelmez ilk 11'e koydu. Takım arkadaşlarım mükemmel mücadele etti. Çok iyi oynadık. Son şampiyon Trabzonspor'dan daha fazla pozisyona girdik. Yani mutluyuz, onu demek istiyorum.

Belhanda ve Onyekuru ile daha önce beraber oynadık. İleride oynadığımı görünce şaşırmadım. Yeni bir yere geldim, eski takım arkadaşlarımın burada olması iyi bir şey. Bana da yardımcı oluyorlar.

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