Adana Demirspor'da Erkan Zengin ve Kurtuluş'un dikkat çeken penaltı kararı!
TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları öncesinde Adana Demirspor'un kaptanı Erkan Zengin ve kaleci Kurtuluş Yurt'un, atışlara Fatih Karagümrük'ün başlaması yönünde karar vermesi dikkat çekti.
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği play off final maçına penaltı atışları öncesinde yaşananlar damgasını vurdu.
Hakem atışını kazanan Adana Demirspor'un kaptanı Erkan Zengin, penaltı vuruşlarına hangi takımın başlayacağına karar veremedi ve kaleci Kurtuluş Yurt'a sordu.
Kurtuluş'un önerisi sonrasında Erkan Zengin, penaltı atışlarına rakip Fatih Karagümrük'ün başlamasını istedi.
Karagümrük'ün atışlarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından Erkan Zengin'in bu kararı hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
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