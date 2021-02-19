Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı

Adana Demirspor, Altay mağlubiyeti sonrası istifa eden Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar’ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz."