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GeriFutbol Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı

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Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı
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Yeni Adana Stadı'nın açılış maçında Altay'a mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Adana Demirspor, Altay mağlubiyeti sonrası istifa eden Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar’ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz."

Adana Demirspor 1-2 Altay / Maç sonucu
Adana Demirspor 1-2 Altay / Maç sonucu
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