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Adana Demirspor'da cezalı Murat Sancak'tan ilginç hareket

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Süper Lig
Adana Demirsporda cezalı Murat Sancaktan ilginç hareket
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 17:46

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ankaragücü ile oynadıkları maçta locada yerini aldı. 75 gün hak mahrumiyeti ceza alan Murat Sancak’ın protokol tribünündeki yerinde “Ruhum yeter” ve Sancak’ın fotoğrafı yer alan pankart dikkat çekti.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’un Başakşehir’e 2-1 kaybetmesinin ardından, Murat Sancak açıklamalarda bulunmuştu. Murat Sancak’ın orta hakemi Arda Kardeşlere yönelik hakareti nedeniyle, 75 gün hak mahrumiyeti verilirken 70 bin lirada para cezası kesildi.

Lig’in 19. haftasında Adana Demirspor, evinde Ankaragücü’yle karşı karşıya gelirken, Murat Sancak takımını yalnız bırakmadı. Locada Sancak yerini alırken, tribünün önünde “Adalet, Başkan burada” pankartı yer aldı.

Protokol tribününde Murat Sancak’ın oturduğu koltuğu ise “Ruhum yeter” yazılı Sancak’ın fotoğrafı alan pankart yer alması dikkat çekti.

Adana Demirsporda cezalı Murat Sancaktan ilginç hareket

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Süper Lig

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