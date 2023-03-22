Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak görevinden istifa edecek mi?

Haberin Devamı

Adana Demirspor’da gündem Başkan Murat Sancak... Sosyal medyayı en aktif kullanan, taraftarlarla sürekli kendi hesaplarından iletişime girip sıra dışı bir başkan profili çizen Murat Sancak, geçen hafta flaş bir konuyla gündeme gelmişti.

Sancak’ın sürpriz bir şekilde sosyal medya platformu olan Instagram hesabından Adana Demirspor’la ilgili paylaşımlarını kaldırması görevi bırakabileceği iddialarını beraberinde getirdi.

Fanatik'te yer alan haberde; Sancak’ın yakınlarıyla yaptığı değerlendirme neticesinde böyle bir karar almaktan vazgeçtiği ve Adana Demirspor’daki görevine devam edeceği belirtildi. Sancak’ın, kulübü Avrupa’ya götürmeden ayrılık gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadığı da gelen haberler arasında.

Tek düşüncesi var

Sancak’ın bu konuda teknik direktör Montella’yla da bir görüşme yaptığı ifade edildi. Antalyaspor galibiyetinin ardından takımı teknik heyeti tebrik eden Sancak, Avrupa hedefi konusundaki arzusunu da yineledi.

Haberin Devamı