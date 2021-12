Adana Demirspor'da Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Mario Balotelli eski günlerini anımsatan harika bir gol kaydetti.

Mücadelede dakikalar 16'yı gösterirken Adana Demirspor kontra atağa çıktı. Balotelli'nin uzun topunda Göztepe savunması, topu kaleci İrfan Can'a göndermek istedi ancak top kısa kalınca İrfan Can topu ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırmak istedi. Sonrasında topla buluşan Yunus Akgün pasını Balotelli'ye verdi.

İtalyan golcü yaklaşık 25 metreden harika bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Kaleci İrfan Can'ın önde olmasını iyi değerlendiren Balotelli takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLE SEVİNMEDİ, YILLAR ÖNCESİNİ HATIRLATTI

Golün ardından İtalyan golcü olduğu yerde kaldı ve sevinç gösterisinde bulunmadı. Takım arkadaşları, Balotelli'nin yanına gelerek İtalyan futbolcuyu tebrik edip golü kutladılar.

Balotelli'nin sevinç gösterisinde bulunmaması, Manchester City forması giydiği dönemde Manchester United'a karşı oynadıkları maçta attığı golden sonra sevinmemesi ve "Why always me" cümlesinin yazıldığı tişörtü göstermesini anımsattı.