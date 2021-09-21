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Adana Demirspor'da 2 tane ilk 11 oyuncusu kadroda yok! Beşiktaş'a verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Adana Demirspor
Adana Demirsporda 2 tane ilk 11 oyuncusu kadroda yok Beşiktaşa verilen iddaa oranı...

6 oyuncusundan yoksun Beşiktaş, Balotelli önderliğindeki Adana Demirspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

BEŞİKTAŞ

Geçtiğimiz cuma günü Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, Rachid Ghezzal önderliğinde 3-2 kazandı ve rakiplerinin puan kayıpları yaptığı haftada averajla da olsa Süper Lig'in zirvesine oturdu.

Antalya deplasmanına gitmeyen Valentin Rosier ve Welinton, Adana Demirspor maç kadrosunda yerlerini alacak ancak takımdaki eksik sayısı 6!

Domagoj Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle 6. hafta karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

TD Sergen Yalçın'ın iyileşen Rosier ve Welinton'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Antalyaspor karşısında ikinci yarı oyuna girip iyi işler yapan Cyle Larin ve Ghezzal de bu kez maça başlayan kadroda olacaktır.

Süper Lig'deki ilk 4 maçına 4 gol katkısı (3 gol - 1 asist) sığdıran Michy Batshuayi ve orta alandaki şefliğiyle parmak ısırtan Miralem Pjanic takımın en büyük kozları...

ADANA DEMİRSPOR

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İlk 4 hafta sadece 2 puan toplayabilen Adana Demirspor, Vincenzo Montella yönetiminde ilk galibiyetini Rizespor karşısında aldı.

2. hafta Kayserispor maçında sakatlanan David Akintola hala iyileşmedi ve deplasman kafilesinde yer almadı. Son 2 maça kaptan olarak başlayan Younes Belhanda da İstanbul'a getirilmedi, son durumuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Montella'nın 2 haftalık sürecine bakarak ilk 11'de şu oynar demek biraz güç olsa da, hücum merkezinde Mario Balotelli'nin olacağını söylemek hata olmaz.

Orta alanda Benjamin Stambouli, kanatta Matias Vargas 2 maçtır ilk 11'de. Yerlerini koruyacaklardır...

Sağ bekte büyük ihtimalle Jonas Svensson izlemeye devam ederiz.

Adana Demirsporda 2 tane ilk 11 oyuncusu kadroda yok Beşiktaşa verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım 27 yıl 10 gün aradan sonra İstanbul'da bir lig maçında kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın o maçta yeşil sahadaydı, bu kez kulübede TD olarak görev yapacak...

- İki takım sezon öncesi Adana'da bir hazırlık maçı oynamıştı, 60 dakika golsüz geçilen maç N'Koudou ve Assombalonga'nın karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

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%44'lük kesim Antalyaspor karşısında 2-0'dan gelip kazanan ve oldukça moralli gözüken siyah-beyazlılardan Dolmabahçe'de hata beklemiyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Aykırı bir karakter olan Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin Manchester City günlerinden! Omuzla boş kaleye gol...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Adana Demirspor