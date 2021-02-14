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GeriFutbol Adana Demirspor'a Muhammed Şengezer'den kötü haber!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'a Muhammed Şengezer'den kötü haber!

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Adana Demirspor'a Muhammed Şengezer'den kötü haber!
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Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer’in sol el yüzük parmağında kırık meydana geldiği için 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bugün yaptıkları antrenmanda kaleci Muhammed Şenzerez’in sakatlandığını açıkladı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kalecimiz Muhammed Şengezer’in bugün yapılan antrenman sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası sol el yüzük parmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştır."

Hürriyet

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