Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

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Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni antrenörü belli oldu.
Lacivert-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
Adana Demirspor, Süper Lig'de 20 maç sonunda topladığı 5 puanla (3 puanı silindi) sonuncu sırada yer alıyor.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.