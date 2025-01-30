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Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Mustafa Alper Avcı
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 20:26

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Alper Avcı'nın getirildiğini duyurdu.

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Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni antrenörü belli oldu.

Lacivert-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor, Süper Lig'de 20 maç sonunda topladığı 5 puanla (3 puanı silindi) sonuncu sırada yer alıyor.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Mustafa Alper Avcı

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