Adana Demirspor Yaroslav Rakitskiy transferini açıkladı! Sözleşme detayı...

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor iddialı transferlerine devam ediyor. Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskiy'yi renklerine kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER NEDEN GECİKTİ?

Oyuncuya eski kulübü Shakhtar'ın talip olması transferin gecikmesine neden oldu ancak teklifini yineleyen Adana Demirspor, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Shakhtar Donetsk altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ukraynalı oyuncu, daha sonra Zenit’e transfer oldu. Zenit, Yaroslav Rakitskiy için 2018-2019 sezonu devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Oyuncuyla Başakşehir'in de adı anılıyordu...