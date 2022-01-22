Canlı anlatım: Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
ADANA DEMİRSPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.