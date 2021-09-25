Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Mario Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu

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Süper Lig'de Beşiktaş ile Adana Demirspor'un 3-3 berabere kaldığı 6. hafta maçının yankıları sürüyor.

BALOTELLI'NİN HAREKETİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yedek başladığı mücadeleye skor 3-1’ken 67. dakikada Benjamin Stambouli’nin yerine dahil olup 79’da farkı bire indiren Balotelli, golü sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın olduğu bölüme dönüp bazı jestler yapmıştı.

SAHA KARIŞMIŞTI

İtalyan golcünün bu hareketinin ardından saha kenarı karışmış ve her iki yedek kulübesinde arasında gergin anlar yaşanmıştı. Maç bitiminde de devam eden gerginlik Adana Demirsporlu oyuncuların sahada kalmasıyla sona ermişti.

'KİM OLSA AYNISINI YAPARDI'

Tecrübeli futbolcunun ise Sergen Yalçın’ın yıllar önce bir TV programında yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için, ‘Beyni yok’ dediğini hatırlatıp, “Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı” cevabını verdiği ortaya çıkmıştı.

TRİBÜNLERDE O ANIN FOTOĞRAFI YER ALDI

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Adana Demirspor taraftarları, Gaziantep FK ile oynadıkları 7. hafta maçında ise Balotelli pankartı açtı.

Pankartta İtalyan futbolcunun, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin görseli yer aldı.