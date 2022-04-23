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Adana Demirspor - Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan ilginç hata

#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirspor - Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurludan ilginç hata

Adana Demirspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yaptığı hata mücadeleye damga vurdu.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor'un Adana Demirspor'a konuk olduğu maçın ilk devresinde ilginç bir hakem hatası yaşandı.

Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk devresi 2-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile sona ererken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan ilginç bir hata geldi.

Müsabakayı konuk Trabzonspor, Perez ve Cornelius'un kaydettiği gollerle 2-0 önde götürürken ilk yarıya 6 dakika eklendi.

6 dakikalık uzatma veren Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada düdüğünü çalarak oyunu sonlandırdı. 

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Uğurlu'nun ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından oyuncular soyunma odasına yönelirken maçın bitmediğini fark eden Uğurlu, oyuncuları geri çağırdı.

Futbolculara süreyi göstererek maçın bitmediğini anlatmaya çalışan Uğurlu, "Gelin, maç devam ediyor" diyerek iki takım futbolcularını sahaya davet etti.

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İki takım futbolcuları da şaşkınlık yaşarken kısa sürede oyun kaldığı yerden devam etti.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun oyunculara "benim hatam" diyerek yaşananları anlatmaya çalışması ise ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

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