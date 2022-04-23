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Adana Demirspor-Trabzonspor maçında çok konuşulan pozisyon! Penaltı kararı...

#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirspor-Trabzonspor maçında çok konuşulan pozisyon Penaltı kararı...

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçında penaltı pozisyonu ve sonrasında yaşananlar çok konuşuldu.

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Trabzonspor'un Adana Demirspor ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 34. hafta maçında bordo-mavililer 2. dakikada penaltı kazandı.

Simon Deli'nin Visca'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Karar sonrası Adana Demirsporlu futbolcular uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

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Sosyal medyada kullanılar, pozisyonun penaltı olup olmadığı yönünde farklı paylaşımlarda bulundu.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçında çok konuşulan pozisyon Penaltı kararı...

Adana Demirspor-Trabzonspor maçında çok konuşulan pozisyon Penaltı kararı...

PENALTI TEKRARLANDI

Topun başına geçen Abdulkadir Ömür kaleci Arijanet Muric'i geçemedi.

Pozisyon öncesi Adana Demirsporlu futbolcular ceza sahası içine girdiği için VAR hakemi Özgür Yankaya'nın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı.

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Bu kez topun başına Bruno Peres geçti ve toğu ağlarla buluşturdu.

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#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig

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