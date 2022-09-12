Adana Demirspor - Trabzonspor maçında çok konuşulan karar! Belhanda'nın golünde Atilla Karaoğlan...

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'un Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ettiği maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği bir karar çok konuşuldu.

Maçın 79. dakikasında 2-1'lik Adana Demirspor üstünlüğü varken Younes Belhanda, soldan kazanılan korneri kısa pasla kullandı. Takım arkadaşının topuk pası sonrası arkasından dolaşıp topu alan Belhanda içeri doğru sokulup ceza yayı solundan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.

Belhanda'nın ceza alanına dokulduğu anda hakem Atilla Karaoğlan düdüğünü çalarak endirekt serbest vuruş işareti yaptı. Karaoğlan, oyunu durdurma sebebini korneri kullanan Belhanda'nın takım arkadaşı topa dokunmadan yeniden topu alması olarak işret etti.

Bu kararın ardından oyun 2-1 devam etti ve Trabzonspor Umut Bozok ile 84. dakikada eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, Samet Akaydın'ın 90+4'te attığı golle galibiyete uzandı.

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MONTELLA: TERTEMİZ BİR GOLDÜ

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonrası bu pozisyonla ilgili konuştu.

"Belhanda'nın golü, hiçbir şekilde iptal edilmemesi gereken bir gol. Hakem topa dokunulmadığını düşünmüş olabilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekiyor. Hakem hata yapabilir ama VAR bunu düzeltmeli. Tertemiz bir goldü."