Canlı Anlatım: Adana Demirspor Trabzonspor maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Adana Demirspor: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı bugün saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

23 Nisan Cumartesi günü ligin 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. Nwakaeme ve Stefano Denswil kart sınırında oynayacak. Öte yandan maç biletlerine büyük ilgi var. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Trabzonspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan ve gol sevinci yaşayamayan Adana Demirspor, rakibini Mayıs 1989'dan bu yana iç sahada mağlup edemiyor. Adana Demirspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçında 21 gol atan Trabzonspor, son altı karşılaşmada rakibine gol izni vermedi. Son üç eşleşmede rakibine puan vermeyen bordo-mavililer, bu rekabet tarihinde daha uzun bir galibiyet serisini sadece bir kez yaşadı. Trabzonspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan ve gol sevinci yaşayamayan Adana Demirspor, rakibini Mayıs 1989'dan bu yana iç sahada mağlup edemiyor. Adana Demirspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçında 21 gol atan Trabzonspor, son altı karşılaşmada rakibine gol izni vermedi. Son üç eşleşmede rakibine puan vermeyen bordo-mavililer, bu rekabet tarihinde daha uzun bir galibiyet serisini sadece bir kez yaşadı.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Adana Demirspor, bu sezon üst üste üç iç saha karşılaşmasından galip ayrılamadı. Adana ekibinin aynı lig sezonunda seyircisi önünde elde ettiği son 3+ maçlık galibiyet serisi Ağustos-Eylül 1994’te geldi. Süper Lig'e son iki sezonda yükselen takımlarla oynadığı 10 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, son yenilgisini Temmuz 2020'de Denizlispor deplasmanında aldı. Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, bu iki sezonda ligin yeni ekiplerinden sadece Fatih Karagümrük'e karşı lig dublesi yapabildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son dört maçı kaybetmeyen Adana Demirspor, daha önceki 23 karşılaşmada galip gelememişti. Adana ekibi bu dört karşılaşmanın üçünü seyircisi önünde oynarken, sadece Beşiktaş'a puan kaybetti.

Son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan ve son üç karşılaşmadan 1'er puanla ayrılan Trabzonspor, daha uzun bir beraberlik serisini en son Nisan 2021’de yaşadı. Son üç deplasman ziyaretinden galibiyet çıkaramayan bordo-mavili ekip, sezonun ilk 13 dış saha karşılaşmasının tamamında üç kez puan kaybetmişti.

2021/22 Süper Lig sezonunda ilk golü yediği hiçbir maçı kaybetmeyen tek takım olan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip konumunda. Adana Demirspor ise açılış golünü kalesinde gördüğü 13 maçta tek galibiyet alabildi.

Bu sezon hücum bölgesinde en fazla faule maruz kalan ve takımına en fazla penaltı kazandıran oyuncu, Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün. Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana bir sezonda daha fazla penaltı yaptıran tek isim Mbaye Diagne.

Haberin Devamı

Adana Demirspor'a karşı sahaya çıktığı son üç resmi maçta birer gol kaydeden Edin Visca, Trabzonspor adına bu rekabette ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiğinden bu yana Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 12 maçtaki tek puan kaybını son mücadelede Beşiktaş karşısında yaşadı.