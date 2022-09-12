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Canlı anlatım: Adana Demirspor Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor Trabzonspor#Adana Demirspor#Trabzonspor
Canlı anlatım: Adana Demirspor Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 21:20

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla kapanıyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla kapanıyor.

ADANA DEMİRSPOR 1-1 TRABZONSPOR

10' Rodrigues, 36' Bakasetas (P)

İlk yarı oynanıyor...

Adana Demirspor'da sakatlanan Rodrigues, 16. dakikada yerini Abdurrahim Dursun'a bıraktı.

İLK 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut, Gomez

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat 21:30’da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen izlenebilir. Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

 

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#Adana Demirspor Trabzonspor#Adana Demirspor#Trabzonspor

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