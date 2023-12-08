Adana Demirspor teknik sorumlusu Serkan Damla'ya Belhanda ve Emre Akbaba sorusu

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "Oyunun ilk yarısı planladığımız şekilde gitmedi. Galatasaray’ı ikinci bölgede karşılayıp, çabuk ataklarla pozisyona girmek istiyorduk. Biraz daha topa sahip olarak oynamak istedik. Yoğun baskı ve pres yapan bir takım. Arkadaki boşlukları kullanmak istedik. Maçın ikinci yarısında bunları planlı şekilde yapmaya çalıştık. Devre arasında oyuncularla konuştuğumuzda, topa sahip olarak oynamamız gerektiğini, geriden oyun başlangıcı yapmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarı biraz daha başarılı olduk. Oyun 2-1’e geldi. 2-2’ye gelebilirdi, pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Son dakikalarda kaptırdığımız topla 3. golü yedik, mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Belirli bir oyun anlayışımız vardı. Onu tekrar oturtmaya çalışıyoruz. Topa sahip olmayı ve hücum yapmayı seven bir takımız" diye konuştu.

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BELHANDA VE EMRE AKBABA SORUSU

Serkan Damla, basın toplantısında 'Belhanda ve Emre Akbaba çıkınca daha iyi oynadınız. Değişiklikler gecikti mi? şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

Oyuncu değişikliklerinde geç kalmadık. Oyundan düştüklerinde müdahale ettim. Bence tam zamanına değişiklik yaptım. Emre ve Belhanda ile pozisyonlarımız vardı. Emre'yi 6 numara gibi oynatmadık. N'Diaye'yi oraya çekip, Emre Akbaba'yı öne doğru atmayı düşündük. Orada kendi aralarında herhalde şey yapamadılar. İki orta sahanın birini getirip, diğerini boşta topla buluşturmayı düşündük. İlk yarı yapamadık, uzun oynamaya başladık. Oyun kurarak başlamak istiyorduk. Emre Akbaba sırtı dönük, gelip top almaya çalıştı. Emre ofansif bir oyuncu. Ön bölgede topla buluştuğunda daha iyi işler yapabiliyor. Çok geri geldiği için önde çoğalamadık.