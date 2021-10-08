Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıkladı: 'Balotelli dönmek istiyor'

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Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine göreve getirilen Vincenzo Montella, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

SON 4 MAÇTA 5 GOLE ETKİ

Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a karşı gollerini atan İtalyan yıldız, Süper Lig'de son 4 maçta 4 gol, 1 asistlik performansa ulaşmış oldu.

Üst üste takımına kazandırdığı puanlarla İtalya basınında tekrar gündem olan Balotelli için hocası Vincenzo Montella'dan da önemli açıklamalar geldi.

'BÜYÜK BİR HEDEFİ VAR'

Gazetta dello Sport'a konuşan Montella, "Balotelli'nin formu şu an çok iyi. Büyük bir hedefle motivasyonunu koruyor. O da İtalya Milli Takımı'na geri dönmek." dedi.

'SEÇENEK OLMAK İSTİYOR'

Montella sözlerini, "Çok konuşuyoruz ve gerçekten iyi çalışıyor. Büyük bir arzusu var. Henüz yüzde 100 forma değil ama İtalya için bir seçenek olmak istiyor" ifadeleriyle sürdürdü.

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'KENDİM OLAMIYORUM'

Adana Demirspor'daki günleri ile ilgili de demeç veren İtalyan teknik adam "Bu deneyimde çok daha rahatım. İtalya'da bu kadar kendim olamıyorum. Fazla yargılanıyor hissediyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 12 puanla 10. sırada bulunan Adana ekibi, Montella ile birlikte 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplamayı başardı.