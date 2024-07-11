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Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: 'Herkesin gurur duyacağı bir takım istiyoruz'

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Valkanis
Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: Herkesin gurur duyacağı bir takım istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:24

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, "Herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Savaşan, mücadele eden her maç yüzde yüzünü veren bir takım, taraftarımızı mutlu edecektir" dedi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis, takımın sezon öncesinde kamp yaptığı Bolu'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın başında iki antrenmana çıktığını belirten Valkanis, "Şu an her şeyden çok mutluyum. Ekibimizdeki herkes çok iyi. İşlerin iyi yürümesi için birlikte çalışıyorlar. Oyuncularımdan çok mutluyum. İlk iki antrenmanımız çok iyi geçti. Çok iyi çalıştılar. Onlardan istediğimiz de bu. Çünkü herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Savaşan, mücadele eden, her maç yüzde yüzünü veren bir takım. Bu da taraftarımızı mutlu edecektir. Çünkü birinden yüzde yüzünü vermesini bekleyeceğimiz neden budur. Bugün antrenmanda gördüğüm ilk mutluluk verici şey takımda görmek istediğimiz bazı temel ilkeleri görmekti. Oyuncularım şimdiden anlayıp bunu sahada uygulamaya başladılar" şeklinde konuştu.

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"Adana'ya gelip oynamak için sabırsızlanıyoruz"

Adana'da taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını anlatan Valkanis, "Adana'ya gitmeyi ve özellikle sahamızda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. En önemlisi taraftarımız bizi destekleyerek sahada 12. oyuncumuz olacaktır. Ben de oyunculuk dönemlerimden bağıran ve takıma enerji katan taraftarın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Takımımla ilgili ilk görüşüm, harika bir enerjiye sahipler. Onların enerjisiyle taraftarımızın enerjisi birleştiğinde çok özel şeyler yapacağız. Çünkü futbol bundan ibaret. İnsanların gelip orada mutluluk duyacağı ve özel hatıraları olacağı bir ortamı oluşturmak istiyoruz. En önemlisi taraftarın takımı desteklemesi. Çünkü oyuncularımızın bu desteğe ihtiyacı var. Adana'ya gelip oynamak için sabırsızlanıyoruz ve taraftara gurur duyacağı bir oyunu sergilemek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Valkanis

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