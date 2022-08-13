Canlı: Adana Demirspor - Sivasspor maçı

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2022/23 sezonunun açılış maçında Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona ikide iki yaparak başlamak istiyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Adana Demirspor 1-0 Sivasspor

Gol: 41' Belhanda

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.

Sivasspor: Muammer, Murat, Apindangoye, Caner, Ziya, Robin Yalçın, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Giresunspor ile oynadığı maçta 0.61 gol beklentisinden üç gol bulan Adana Demirspor, 2022/23 Süper Lig sezonunun açılış haftasında yakaladığı gol beklentisi değerini en fazla aşan takım oldu. Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana geri düştüğü Süper Lig maçlarında Abdullah Avcı'nın ardından en fazla puan toplayan teknik direktör olan Rıza Çalımbay, 2022/23 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'dan bu şekilde 1 puan almayı başardı.

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Açılış haftasında Giresunpor'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynayan Gökhan İnler, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem asist yaptı. Süper Lig kariyerlerinde 34 kez birlikte maça çıkan Younes Belhanda ile Henry Onyekuru, ilk kez geçen hafta aynı maçta rakip fileleri havalandırdılar. Sivasspor forması giyen Max-Alain Gradel, Süper Lig kariyerinde Adana Demirspor'a rakip olduğu iki maçta birer gole katkı sağladı. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Rıza Çalımbay'ın kariyerinde bu şekilde üst üste dört galibiyet bulunmuyor.

ADANA DEMİRSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Sivasspor maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.