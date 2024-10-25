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Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor maçı canlı izle

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Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 10:31

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor Sivasspor maçı hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor maçı canlı izle bilgisi...

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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek. Peki, Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Adana Stadyumu'nda 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.

 

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