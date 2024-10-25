Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor maçı canlı izle

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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek. Peki, Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Adana Stadyumu'nda 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.