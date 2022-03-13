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Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Adana Demirspor#Sivasspor
Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Adana Demirspor Sivasspor maçı, alt sıralarda seyreden deplasman ekibi için kritik bir önem arz edecek. Ligin kalan haftalarında düşme potasından uzak durabilmenin savaşını verecek olan Sivasspor, rakibi karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki, Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Adana Demirspor Sivasspor maçı ile heyecan devam edecek. Balotelli ve Assombalonga gibi önemli yıldızlara sahip olan Adana Demispor, zor zamanlar geçiren Sivasspor'u konuk edecek. Peki, Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

ADANA DEMİRSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk edecek. 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü oynanacak olan maçla birlikte 2. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 1 mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım en son Süper Lig´de bu sezonunun ilk devresinde Sivas’ta karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.

ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK

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Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

ERDOĞAN KART SINIRINDA!

Müsabaka öncesi Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Adana maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Altay karşılaşmasında görev yapamayacak. 

 

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#Adana Demirspor#Sivasspor

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