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Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Adana Demirspor Sebat Gençlikspor hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Adana Demirspor Sebat Gençlikspor hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 16:20

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları bugün başladı. Günün karşılaşmaları arasında Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı da yer alıyor. Müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Peki, Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Adana Demirspor Sebat Gençlikspor hangi kanalda? İşte, Adana Demirspor Sebat Gençlikspor canlı izle bilgisi...

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından Adana Demirspor Sebat Gençlikspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Kemal Mavi, Tuncay Ercan ve Burak Demirkıran üstlenecek. Peki, Adana Demirspor Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Adana Demirspor Sebat Gençlikspor hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - SEBAT GENÇLİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

ZTK 4. tur karşılaşması Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı 3 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabakanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

3 ARALIK 2024 SALI ZTK MAÇ PROGRAMI

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor- Stad: Iğdır Şehir (Hakem Feridun Daldaş)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor- Stad: Bandırma 17 Eylül (Hakem İlker Yasin Avcı)

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15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor- Stad: Corendon Airlines Park Antalya (Hakem Yiğit Arslan)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor - Stad: Yeni Adana (Hakem Erkan Özdamar)

20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor- Stad: Samsun Yeni 19 Mayıs (Hakem Gürcan Hasova)

 

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