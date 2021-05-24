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GeriFutbol Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını efsane başkan Bekir Çınar'a götürdü
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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2021 - 20:59 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını efsane başkan Bekir Çınar'a götürdü

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Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını efsane başkan Bekir Çınar'a götürdü

Adana Demirspor yönetimi, eski başkanlardan Bekir Çınar'ın mezarını şampiyonluk kupasıyla ziyaret etti.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasını kulübün eski başkanlarından Bekir Çınar'ın kabrine götürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk kupamızı söz verdiğimiz gibi rahmetli başkanımız Bekir Çınar'ın yanına götürdük." denildi.
Bekir Çınar, 2009'da Adana Demirspor Kulübü Başkanı olmuş ve bu görevi bir yıl yürütmüştü.

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