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GeriFutbol Adana Demirspor, Samet Akaydın'ı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 22:36 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor, Samet Akaydın'ı transfer etti

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Adana Demirspor, Samet Akaydın'ı transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Samet'in, ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta bir gol attığı kaydedildi.

 

Adana Demirspor, Samet Akaydını transfer etti

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