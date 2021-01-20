Adana Demirspor, Samet Akaydın'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.



Açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Samet'in, ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta bir gol attığı kaydedildi.

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