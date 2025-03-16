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Adana Demirspor resmen küme düştü!

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#Adana Demirspor Küme Düştü#Süper Lig#Küme Düşme
Adana Demirspor resmen küme düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 16:20

Süper Lig’in 2024-25 sezonunda küme düşen ilk takım belli oldu. Adana Demirspor resmen küme düştü.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Adana Demirspor'un Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Adana Demirspor’ın kalan maçları şu şekilde;
Sivasspor – Adana Demirspor
Adana Demirspor – Kayserispor
Eyüpspor - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Trabzonspor
Konyaspor - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Göztepe
Beşiktaş - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Hatayspor
Başakşehir - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Gaziantep FK

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#Adana Demirspor Küme Düştü#Süper Lig#Küme Düşme

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