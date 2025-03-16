Adana Demirspor resmen küme düştü!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.
Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Adana Demirspor'un Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.
Adana Demirspor’ın kalan maçları şu şekilde;
Sivasspor – Adana Demirspor
Adana Demirspor – Kayserispor
Eyüpspor - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Trabzonspor
Konyaspor - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Göztepe
Beşiktaş - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Hatayspor
Başakşehir - Adana Demirspor
Adana Demirspor – Gaziantep FK