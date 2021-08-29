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GeriFutbol Adana Demirspor Rassoul'ün sözleşmesini uzattı
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor Rassoul'ün sözleşmesini uzattı

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Adana Demirspor Rassoul'ün sözleşmesini uzattı

Adana Demirspor, Senegalli savunma oyuncusu Khadim Rassoul'ün sözleşmesini gelecek yıldan başlamak üzere 2+1 yıllığına uzattı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Senegalli futbolcusu Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Khadim Rassoul ile bu sezon hariç olmak üzere 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz ve takımımız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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