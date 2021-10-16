Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Mario Balotelli'den olay hareket! Fıray Aydınus, VAR ile konuşunca...

Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 9. hafta maçında Mario Balotelli'nin hareketi dikkat çekti.
Mücadelenin 7. dakikasında Adana Demirspor hücum yaparken Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti.
VAR İLE GÖRÜŞTÜ
Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusu yerde kalırken oyun bir süre durdu.
VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.
Konuk ekibin futbolcuları, Balotelli'nin kart görmesi için uzun süre hakeme itiraz ederken Aydınus'un kararı değişmedi.
TARTIŞMA YARATTI
Balotelli'nin Sadık Çiftpınar'a yaptığı hareket ve hakem Aydınus'un kararı, sosyal medyada da çok konuşuldu.
UZUN SÜRE KONUŞTULAR
Karşılaşmanın 10. dakikasında ise Adana Demirspor'un kullanacağı korner öncesinde Fırat Aydınus, Mario Balotelli'yi uyardı. İkilinin uzun süre konuşması dikkat çekti.
SERGEN YALÇIN'A HAREKETİ GÜNDEM OLMUŞTU
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalırken, takımının ikinci golünü kaydeden Mario Balotelli'nin saha kenarına gelerek Sergen Yalçın'a yaptığı hareket çok konuşulmuştu.
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