Adana Demirspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden mavi-lacivertlilerin, 3'er galibiyet ve beraberliği, 2 de mağlubiyeti bulunuyor. Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle elde eden Adana Demirspor, yenilmezlik serisini Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında sürdürmek için sahaya çıkacak. Adana Demirspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan dört lig maçının ikisi berabere biterken, iki galibiyet de deplasman takımları tarafından alındı. Son dört Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Adana Demirspor, bu süreçte en fazla puan toplayan ve gol atan takım konumunda. Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinde daha uzun bir yenilgi serisini sadece bir kez yaşadı.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını yedi gol atarak kazanan Adana Demirspor, daha önceki 16 iç saha karşılaşmasında galip gelememiş ve maç başına rakip filelere 0.7 gol gönderebilmişti.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 11 maçın sadece birini kazanan ve bu karşılaşmaların altısında gol atamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini geçen sezon Hatayspor deplasmanında aldı. Adana Demirspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında da gol atan Mario Balotelli, kariyerinde ilk kez beş maçlık seri yakalamak istiyor. Adana Demirspor bu sezon Matias Vargas'ın gol katkısı yaptığı beş Süper Lig maçını da kaybetmezken; forma giydiği diğer karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Benjamin Tetteh, takımının deplasmanda attığı tek golü de kaydeden isim konumunda. Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Eylül-Ekim 2019 arasından bu yana ilk kez üst üste üç lig maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, daha önce Süper Lig'de çalıştırdığı üç takımla da çıktığı ilk lig maçını kaybetti.

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ADANA DEMİRSPOR ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak