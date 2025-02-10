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Adana Demirspor neden sahadan çekildi? Kulübeyi arayarak kararını bildirdi

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Oğuzhan Çakır
Adana Demirspor neden sahadan çekildi Kulübeyi arayarak kararını bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Galatasaray ile RAMS Park'ta oynanan maçta Adana Demirspor 34. dakikada sahadan çekildi. Metin Korkmaz, tribünden kulübeyi aradı, mavi - lacivertliler soyunma odasına gitti.

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Lider Galatasaray ile son sıradaki Adana Demirspor’un Rams Park’taki buluşmasında Türk futbolu kara gecelerinden birini daha yaşadı ve konuk takım hakem kararlarına tepki göstermek için sahadan çekildi.

Sarı kırmızılılar 12. dakikada Morata’nın penaltı golüyle öne geçerken, Adana Demirspor’da 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle kendisini yerde bıraktı. Bu esnada futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında yapılan görüşmenin ardından 34. dakikada Adana ekibi sonra da hakemler soyunma odasına gitti.

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PENALTI KARARI TARTIŞMA YARATTI

Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, “Adana Demirspor sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir” denildi. Peki Adana Demir neden çekildi? İşte yanıtı... Mavi lacivertliler, G..Saray deplasmanında hakem Oğuzhan Çakır’ın iki pozisyondaki kararı nedeniyle maça devam etmeme kararı aldı. Birincisi 11. dakikada Mertens’in Semih ile mücadelesinde yerde kalmasının ardından hakemin verdiği penaltı. Demirspor pozisyonun kesinlikle penaltı olmadığını savunurken hakemin kararı değişmedi.

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KART ARDA KURTULAN'A GÖSTERİLİNCE...

İkinci ise 21. dakikada Arda Kurtulan’ın gördüğü sarı kart. Konuk takım, ikili mücadelede Osimhen’in faul yaptığını ve Nijeryalı golcünün kart görmesi gerektiğini savunurken hakem Arda’yı sarı kartla cezalandırdı. Bu 2 pozisyonun ardından maçı tribündeki Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, kulübede bulunan Cihan Elçiçek’i arayarak kararlarını iletti. Elçiçek de 4. hakeme sahadan çekileceklerini iletti. Aynı dakikada kulübede yapılan konuşmaların ardından bazı futbolcular oynamak istese de takım sahadan çekildi.

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Oğuzhan Çakır

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