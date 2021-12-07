"Adana Demirspor maçına kazanmak için çıkacağız..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı öncesi konuştu Türk-İş Başkanı Atalaydan asgari ücret açıklamasıKritik toplantı öncesi konuştu! Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması#Asgari Ücret
Fırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldıFırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Önemli anlaşmalar imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da! Önemli anlaşmalar imzalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
Esenyurt ve Beylikdüzü’nde iş insanlarının kâbusu olmuşlardı Kıskıvrak yakalandılarEsenyurt ve Beylikdüzü’nde iş insanlarının kâbusu olmuşlardı! Kıskıvrak yakalandılar#İstanbul
ABDli milyarderin evine baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Her şeyi YouTubetan öğrendi... 12 yaşında milyoner olduHer şeyi YouTube'tan öğrendi... 12 yaşında milyoner oldu#Nft
Sır plan: Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an ateşleyebilirlerSır plan: Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an ateşleyebilirler!#Çin
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti Sonuçları ölümcül olabilir...Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti! Sonuçları ölümcül olabilir...#Danimarka
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Eski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurduEski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: 'Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurdu!#Evan Rachel Wood
Yargının Katil Engini Onur Duymaz ve Maktul İnci Ece Yüksel konuştu Fanlar kadar sinirleniyoruzYargın'ın 'Katil Engin'i Onur Duymaz ve 'Maktul İnci' Ece Yüksel konuştu! Fanlar kadar sinirleniyoruz#Yargı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Adana Demirspor maçına kazanmak için çıkacağız..."

#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig
Adana Demirspor maçına kazanmak için çıkacağız...

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçının zor geçeceğini ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanan GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçında da iyi gidişatlarını sürdürmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Ligin 15’inci haftasında Fatih Karagümrük’ü yenerek oynadıkları son 8 maçtaki 5’inci, üst üste ise üçüncü galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Keleş, “Takım olarak iyi bir hava yakaladık, oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Önümüzde Adana Demirspor karşılaşması var. Güçlü ve önemli bir rakiple zor bir deplasman maçına çıkacağız. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen iki takımın puan mücadelesi zevkli ve çekişmeli bir 90 dakikaya sahne olacak. Bizim amacımız belli, iyi gidişatımızı ve sıralamadaki yükselişimizi Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Keleş, ligin ilk devresinin tamamlanmasına 4 hafta kaldığını da dile getirerek, “Devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp, ligin ikinci yarısına çok daha iyi bir konumda başlamak hedefiyle yolumuza devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Bu arada 12 Aralık Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Giresunspor, maçın hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

EROL CAN AKDAĞ AMELİYAT OLACAK

Öte yandan hafta içi Ankara Demirspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Erol Can Akdağ’ın yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiği ve ameliyat olacağı bildirildi. Sezonu kapatması beklenen Akdağ’ın maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi