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Canlı Anlatım: Adana Demirspor Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Konyaspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Adana Demirspor Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 11:41

Adana Demirspor, Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Adana Demirspor: 1

Konyaspor: 1

Goller: 22' Diouf, 32' Akintola

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf

ADANA DEMİRSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Adana Demirspor#Konyaspor#Süper Lig

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