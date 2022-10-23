Canlı Anlatım: Adana Demirspor Konyaspor maçı

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Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı bitti
Adana Demirspor: 1
Konyaspor: 1
Goller: 22' Diouf, 32' Akintola
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf
ADANA DEMİRSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.