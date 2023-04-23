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Canlı anlatım: Adana Demirspor Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Adana Demirspor#Kayserispor
Canlı anlatım: Adana Demirspor Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 15:50

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 5-3 KAYSERİSPOR

GOL: 7' Cherif Ndiaye, 24' Mame Thiam, 27' Cherif Ndiaye, 30' Mame Thiam, 32' Belhanda, 45+4' Mame Thiam, 45+6 Yusuf Sarı, 52' Onyekuru(pen.)

İlk yarı sonucu: 4-3

İkinci yarı oynanıyor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

7. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Rodrigues soldan ceza sahasına ortasında Cherif Ndiaye’nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

27. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gitti. 2-1

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30. dakikada soldan rakip ceza sahasına sokulan Mane'nin ortasında arka direkte Thiam filelere yolladı. 2-2

32. dakikada İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

42. dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahası içerisine girer girmez Cherif Ndiaye’yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+4. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan derine inen Uzodimma, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa yükselen Mane, kafayla Thiam’ın önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-3

45+6. dakikada Adana Demirspor atağında sağdan ilerleyen Yusuf, çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken orta şut karışımı vuruşu ağlara gitti. 4-3

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Cherif.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Mame Thiam.

Adana Demirspor-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olacak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Kayserispor

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