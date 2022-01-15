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Adana Demirspor Kayserispor maçı ile birlikte ligde yarış devam ediyor. Kayserispor karşısında çıktığı son 10 karşılaşmanın 4 'ünden beraberlik ve 5'inden mağlubiyet ile ayrılan Adana Demirspor, rakibi karşısında 1 kez galibiyet elde edebildi. Peki, Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Kayserispor ile mücadele edecek. 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARINDAN AHMET ÇALIK İÇİN 'SAYGI SESSİZLİĞİ'

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor taraftarı Kayserispor maçının 6. dakikasında susarak karanfil atacak.



Adana Demirsporlular Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle:



"11 Ocak Salı günü Milli takım ve Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmişti. Kardeş kulübümüz Konyaspor camiasının ve Ahmet Çalık'ın ailesinin acılarını paylaşabilmek için Büyük Adana Demirspor taraftarını, Kayserispor ile karşılaşacağımız mücadelenin 6.dakikasında tüm tribünlerimizi sessizliğe davet edip sahaya karanfil atarak acılarına ortak olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diler, bir kez daha Konyaspor camiasına ve Çalık ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz."