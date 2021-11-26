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Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Adana Demirspor#Kasımpaşa
Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda

Adana Demirspor Kasımpaşa maçı ile Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor. Kasımpaşa'yı konuk ettiği beş lig maçının dördünü kazanan ve bu karşılaşmalarda sadece bir gol yiyen Adana Demirspor, Süper Lig'deki tek mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı. Adana Demirspor ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini 1966/67 sezonunda 2. Lig'de aldı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı diğer dokuz karşılaşmanın toplamında attığı gol sayısını o sezonki galibiyette kaydetti. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 28 Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, bu sezonki dört karşılaşmadan 1 puan çıkarabildi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçı kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde ilk kez bu şekilde üst üste dört galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon cuma günleri oynadığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Adana Demirspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Antalyaspor deplasmanında aldı. Cuma günleri çıktığı son 20 Süper Lig deplasmanının birinden galibiyetle dönebilen Kasımpaşa ise bu süreçte sadece Trabzonspor'u mağlup edebildi.

Son iki Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan Adana Demirspor, en son Mart 1988'de üst üste üç maç kazandı. Evinde oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Adana ekibi, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek aldı. Adana Demirspor formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol atan Yunus Akgün, en üst lig kariyerinde daha önce oynadığı 24 karşılaşmada kaydettiği gol sayısını yakalamış oldu. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı 13 golün %62'sinde Umut Bozok'un doğrudan katkısı var.

Süper Lig'de çıktığı son maçta fileleri havalandıran Kasımpaşa oyuncusu Yusuf Erdoğan, Ağustos 2015'ten bu yana üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamıyor.

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ADANA DEMİRSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Kasımpaşa

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