Canlı anlatım: Adana Demirspor Kasımpaşa maçı

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Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

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ADANA DEMİRSPOR 4-0 KASIMPAŞA

Goller: 18' Akintola, 21' Akintola, 27' Yusuf Sarı, 80' Cherif Ndiaye

İkinci yarı oynanıyor...

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

8. dakikada Belhanda'nın şık bir çalımla ceza sahası içerisine girip, yaptığı sert vuruşta kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahası içerisine girip verdiği pasta topla buluşan Akintola’nın sert vuruşunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

18. dakikada Yusuf’un ara pasıyla topla buluşan Akintola'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Fabiano’nun ters dokunuşunda Akintola ceza sahası içerisinde topla buluştu. Akintola’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

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26. dakikada Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

27. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında topla buluşan Yusuf, topla beraber ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif.

Kasımpaşa: Günay, Tarkan, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Mustafa, Fall.

Adana Demirspor, Vincenzo Montella göreve geldikten sonra İstanbul takımların konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi ve bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı. Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Kemal Özdeş, Mustafa Denizli'den bu yana Kasımpaşa'da göreve geldikten sonra çıktığı ilk iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen ilk teknik direktör olmak istiyor. Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, kulüp tarihinin rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla şut çeken takım Adana Demirspor. Kasımpaşa ise şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından kalesine bu bölgeden en az şut gelen ekip konumunda. Adana Demirspor'un Süper Lig'e döndüğü 2021/22 sezonundan bu yana Kasımpaşa'ya attığı dört golün üçünde Younes Belhanda'nın doğrudan katkısı vardı. Cherif Ndiaye, Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'ya karşı iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında birer gol kaydetti. Süper Lig'de forma giydiği son iki sezonda en fazla frikik golü atan oyuncu olan Valentin Eysseric'in kaydettiği gollerin %75'i duran toptan geldi. Ceza sahası dışından çektiği son beş şutun ikisini gole çeviren Mounir Chouiar, daha önceki toplam 21 denemesinde rakip fileleri havalandıramamıştı.

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ADANA DEMİRSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.