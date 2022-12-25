Canlı anlatım: Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı

Haberin Devamı

Süper Lig 15. hafta maçında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İtalyan teknik direktörler Vincenzo Montella ve Andrea Pirlo, teknik direktörlüklerinde ilk kez karşı karşıya...

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 2-1 FATİH KARAGÜMRÜK

İkinci yarı oynanıyor...

GOLLER: 11' Emre Akbaba, 19' Borini, 43' Emre Akbaba

İlk yarı sonucu: 2-1

Adana Demirspor'un 58. dakikada Onyekuru ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Gulbrandsen.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne.

ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.