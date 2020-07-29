Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig'de play-off final heyecanı!

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için kıyasıya mücadele edecek. Maça kısa bir süre kala, araştırmalar da yoğunlaştı. İşte, Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçına dair son bilgiler...

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük yarın akşam karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.