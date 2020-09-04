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GeriFutbol Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı

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Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 3 sezondur mavi-lacivert formayı giyen Kurtuluş Yurt ile görüşmeler sonucunda karşılıklı
olarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kurtuluş Yurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu

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