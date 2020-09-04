AA
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Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 3 sezondur mavi-lacivert formayı giyen Kurtuluş Yurt ile görüşmeler sonucunda karşılıklı
olarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kurtuluş Yurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu
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