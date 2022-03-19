Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Adana Demirspor#İstanbul Başakşehir
Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda

Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı ile iki ekip karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar İstanbul Başakşehir ile oynadığı 11 resmi maçta da rakibini mağlup edemeyen Adana Demirspor, Süper Lig'deki tek karşılaşmadan puansız ayrıldı. Adana Demirspor'a konuk olduğu dört lig maçının ikisini kazanan İstanbul Başakşehir, bu iki galibiyeti de 1. Lig'deki son iki ziyaretinde aldı. Peki Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

İstanbul takımlarına rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ve 11 puan toplayan Adana Demirspor, daha önceki 32 karşılaşmadan çıkarabildiği puanı yakaladı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son dört maçın sadece birini kazanan İstanbul Başakşehir, daha önceki 16 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maç kaybeden Adana Demirspor, daha önceki 16 karşılaşmalık süreçte aynı sayıda yenilgi almıştı. Ayrıca Adana ekibi bu sezon evinde aldığı iki yenilgide de kalesinde 2+ gol gördü.

2021/22 Süper Lig sezonunda Trabzonspor'un ardından kalesine gelen şutların en düşük bölümü gol olan takım Adana Demirspor. İstanbul Başakşehir ise şu ana kadar rakiplerine en az isabetli şut izni veren ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de takımına en fazla penaltı kazandıran oyuncu, Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün. Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Mbaye Diagne. İstanbul Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçünü kaydeden Trezeguet, İstanbul ekibi formasıyla çıktığı dört lig maçında da gole katkı yapmayı başardı.
Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan puan alamayan Vincenzo Montella, en son Kasım-Aralık 2019 arasında üst üste 3+ yenilgilik bir süreç yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde yabancı meslektaşlarının çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Emre Belözoğlu, tek yenilgisini son karşılaşmada Göztepe'den aldı.

Haberin Devamı

ADANA DEMİRSPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Adana Demirspor#İstanbul Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna