Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İstanbul takımlarına rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ve 11 puan toplayan Adana Demirspor, daha önceki 32 karşılaşmadan çıkarabildiği puanı yakaladı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son dört maçın sadece birini kazanan İstanbul Başakşehir, daha önceki 16 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maç kaybeden Adana Demirspor, daha önceki 16 karşılaşmalık süreçte aynı sayıda yenilgi almıştı. Ayrıca Adana ekibi bu sezon evinde aldığı iki yenilgide de kalesinde 2+ gol gördü.

2021/22 Süper Lig sezonunda Trabzonspor'un ardından kalesine gelen şutların en düşük bölümü gol olan takım Adana Demirspor. İstanbul Başakşehir ise şu ana kadar rakiplerine en az isabetli şut izni veren ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de takımına en fazla penaltı kazandıran oyuncu, Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün. Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Mbaye Diagne. İstanbul Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçünü kaydeden Trezeguet, İstanbul ekibi formasıyla çıktığı dört lig maçında da gole katkı yapmayı başardı.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan puan alamayan Vincenzo Montella, en son Kasım-Aralık 2019 arasında üst üste 3+ yenilgilik bir süreç yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde yabancı meslektaşlarının çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Emre Belözoğlu, tek yenilgisini son karşılaşmada Göztepe'den aldı.

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ADANA DEMİRSPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor İstanbul Başakşehir maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.