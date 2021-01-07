Adana Demirspor, Ismail Aissati'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel

Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...