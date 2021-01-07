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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor, Ismail Aissati'yi transfer etti

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Adana Demirspor, Ismail Aissati'yi transfer etti
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TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel

Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.

Adana Demirspor, Ismail Aissatiyi transfer etti

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