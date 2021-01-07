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Adana Demirspor, Ismail Aissati'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel
Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.
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