×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor hocasından 15'lik kaleci Deniz Eren Dönmezer'e övgü

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Adana Demirspor hocasından 15lik kaleci Deniz Eren Dönmezere övgü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 01:04

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Michael Valkanis, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralyalı teknik adam, "Zor maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe ligin saygıdeğer önemli ekiplerinden biri. Bizden önce ciddi rakiplere karşı oynadığından hazırlık aşamasında bizden daha hazırdılar. Oyun performansına bakacak olursak takım performansında oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü taktik disipline ellerinden geldiğince bağlı kalmaya çalıştılar. Her şeylerinin yüzde yüzünü verdiler." diye konuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev aldıFenerbahçe'ye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev aldıHaberi görüntüle

İlk yarı oyun kurma konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Topun hakimiyetinin bizde olması gerekiyordu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu akşam 15 yaşında kalecimiz, gerçekten kendisiyle gurur duyuyorum. Maç öncesi yaşıyla alakalı sorular gelmişti bana ama bir oyuncunun yaşı değil neler verdiği önemli. Potansiyele sahip çok iyi bir oyuncu. 50 bin taraftar karşısında bu performansı sergilemesinden gurur duyuyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!