Adana Demirspor hazırlık maçında farklı mağlup

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Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya'da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi.

Belek bölgesinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada İsrail ekibi, Adana Demirspor'u 6-3 mağlup etti. Adana Demirspor karşılaşmaya Ertaç Özbir - İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Semih Güler, Abdurrahim Dursun, Gökhan İnler, Stambouli, Gökhan Töre, Emre Akbaba, Akintola, Assombalonga 11i ile çıktı. Maccabi Tel-Aviv ise Daniel - Hozez, Bachtiar, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Gluh, Kanichowsky, Javanovic ve Zahavi 11i ile sahada yer aldı.



Maccabiye galibiyeti getiren golleri 17nci dakikada Kanichowsky, 28inci dakikada Javanovic, 35inci ve 53üncü dakikalarda Hozez, 55inci dakikada Golasa ve 78inci dakikada Turgeman kaydetti. Adana Demirspor'un karşılaşmadaki golleri ise 11inci dakikada Samet Akaydın, 39uncu dakikada Akintola ve 68inci dakikada Belhandadan geldi.



Adana Demirspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.

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