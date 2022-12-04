Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Adana Demirspor hazırlık maçında farklı mağlup

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Antalya#Dünya Kupası
Adana Demirspor hazırlık maçında farklı mağlup
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 20:17

Adana Demirspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İsrail ekiplerinden Maccabi Tel-Aviv'e 6-3 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya'da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi.

Belek bölgesinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada İsrail ekibi, Adana Demirspor'u 6-3 mağlup etti. Adana Demirspor karşılaşmaya Ertaç Özbir - İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Semih Güler, Abdurrahim Dursun, Gökhan İnler, Stambouli, Gökhan Töre, Emre Akbaba, Akintola, Assombalonga 11i ile çıktı. Maccabi Tel-Aviv ise Daniel - Hozez, Bachtiar, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Gluh, Kanichowsky, Javanovic ve Zahavi 11i ile sahada yer aldı.

Maccabiye galibiyeti getiren golleri 17nci dakikada Kanichowsky, 28inci dakikada Javanovic, 35inci ve 53üncü dakikalarda Hozez, 55inci dakikada Golasa ve 78inci dakikada Turgeman kaydetti. Adana Demirspor'un karşılaşmadaki golleri ise 11inci dakikada Samet Akaydın, 39uncu dakikada Akintola ve 68inci dakikada Belhandadan geldi.

Adana Demirspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Antalya#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık